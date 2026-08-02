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ಗೋವಿಂದನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಇದೇ!..

Written ByBhimappa
Published: Aug 02, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:39 PM IST
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

Hardik Pandya visit Sri Venkateswara Swamy Temple: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 
 

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ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

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ಬೆಳಗಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ರನ್ನ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (TTD) ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಾಲು ಹಾಕಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು.    

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ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಂಗನಾಯಕುಲ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ, ತೀರ್ಥ, ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.    

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ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಸ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.   

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2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.   

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ಸದ್ಯ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಫುಟ್‌ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಸಾಧಿಸಲು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಓವರ್‌ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಗಿದೆ.    

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