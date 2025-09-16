Hardik Pandya Girlfriend: ಪಾಂಡ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ.. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಹೊಸ ಗೆಳತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಜನ ಶಾಕ್‌..! ಯಾರಿವಳು..?

Mahika Sharma Hardik Pandya New Girlfriend : ನಟಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ನಟಿಯರು, ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಾಂಡ್ಯಾ ಜೊತೆ ಅಪರೂಪದ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದಾಗಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ತೆಗೆದ ಸೆಲ್ಫಿಯ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು? : ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟಿ. ತನಿಷ್ಕ್, ವಿವೋ ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಲೋ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಅನಿತಾ ಡೊಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ತಹಿಲಿಯಾನಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ "ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್ (ನವಯುಗ)" ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಮಹಿಕಾ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಕಣ್ಣಿನ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಅವರ ಹೈ ಹೀಲ್ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ನೋಯುತ್ತಿದ್ದವು.. ನಾನು ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೀಲ್ಸ್ ಮುರಿದಿದ್ದರೂ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರುಮದುವೆಯಾದರು. ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದರು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕದಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.