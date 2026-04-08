Hardik Pandya praised Vaibhav Sooryavanshi: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 11 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಆರ್ ಕೇವಲ 2.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, 15, 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಭಯತೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಎನಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟ ತಡೆಯಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಪಟಾಕಿಯಂತೆ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಯಿತು.
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 150 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಜೇಯ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ 39 ರನ್ಗಳನ್ನ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 123 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು. Good morning ❤️🔥 pic.twitter.com/9HpVYZ3M4G — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 8, 2026