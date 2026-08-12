/IPL ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ.. ವಾಪಸು ಹೋಗಲು ಆ ದಾರಿಯೂ ಮುಚ್ಚಿತು!

Hardik Pandya seeks return to Gujarat Titans: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂದಿನ IPL ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಂಡವೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ಬೇಡ ಎಂದಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (Gujarat Titans) ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನ ಬೇಡ ಎನ್ನಲು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಂಬೈನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ GT ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕನ ಷರತ್ತು ಅನ್ನು ಟೈಟನ್ಸ್ ನಿರಾಕಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮುನ್ನಾ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಪರ ವಕ್ತರಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.