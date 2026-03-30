ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೆ ಮುನಿಸು..!

Hardik Pandya shocking statement: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ನೀಡಿದ್ದ 221 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 78 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ರೋಹಿತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸಿಕ್ಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ರಿಕಲ್ಟನ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮುಂಬೈನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ಗೆ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಾಯುವ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಸ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರು ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮನ್ನಣೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 250, 240 ರನ್ವರೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅವರು ತಡೆದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಹಸ ತಂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾದರು ಎಂದು ನಾಯಕ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.