Hardik Pandya should relinquish MI captaincy: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2024ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಂಡವು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿತು.
ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕನಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕನಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
2025ರ 18ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡರೂ ಆದರೆ, ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಈ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರು, ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಿರುವ ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವುದೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೋಡಲು ಈ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ನಾಯಕರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ. ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮುಖ್ಯ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವತಃ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದಾರಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.