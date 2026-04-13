English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣವೆಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ!.. ಅವರದ್ದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ MIಯನ್ನ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ RCB

IPL2026: IPL 2026 ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /6

IPL 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ನೀರಿಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫಸ್ಟ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಡೆಯನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ.

2 /6

ಹೌದು.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್‌ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಆಟದ ವೈಖರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಆಟಗಾರರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬಂದಿದೆ.   

3 /6

ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧ 18 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋಲುಂಡಿತು.  

4 /6

ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.  

5 /6

ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾನುವಾರ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಆದಷ್ಟು  ಬೇಗ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

6 /6

ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಸಿದಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ..   

Hardik pandya RCB vs MI Mumbai Indians Royal Challengers Bengaluru Wankhede Stadium IPL 2026 Hardik Pandya Girl Friend ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಾಲ್ಟ್‌ ವಿರಾಟ್‌

Next Gallery

