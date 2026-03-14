IPL 2026: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನ್‌.. ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌?

Hardik Pandya warns Rohit Sharma: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.
5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 200 ರಿಂದ 300 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 120 ರಷ್ಟಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ GIF ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕುಚ್ ಭಿ (Kuch bhi!) ಎಂದು ಬರೆದು, ಇದು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ 2024 ರಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ಮುಂಬೈ 5 ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.