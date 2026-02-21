Hardik Pandya wore a Rudra Edition watch: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ಕೈಗಡಿಯಾರ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಧರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ರನ್ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವಾಚ್ನಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗೋ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯವನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನವುದು ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಫ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಾಚ್ ಹೆಸರು Jacob & Co Epic X Sport 41mm 'Rudhra Edition' (ಜಾಕೊಬ್ & ಕೋ ಎಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರುದ್ರ ಎಡಿಷನ್) ಆಗಿದೆ. ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು honeycomb textured rubber ಬೆಲ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. 41mm ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಎಪಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಗಿದೆ.
ರುದ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಚ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೈವತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ Richard Mille RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal ವಾಚ್ ಇದೆ.
Richard Mille RM ವಾಚ್ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಕೇವಲ 50 ವಾಚ್ಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಇದ್ದು ಕೇವಲ 30 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅವರು ಈ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.