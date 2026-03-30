ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಿಕ್ಕೇರಿಸೋ 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಗ್ಗಳು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಹಾಡಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ದೂರದರ್ಶನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾಡನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಾಡುಗಳು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತಿವೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೇ.. 1971 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ' ಚಿತ್ರದ 'ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್' ಹಾಡು.. ಈ ಸಾಂಗ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವ್ ಆನಂದ್, ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಮತ್ತು ಮುಮ್ತಾಜ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಹಾಡಿರುವ 'ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್' ಹಾಡನ್ನು ಸಂಯೋಜಕ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಷಿ ಜೋಡಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.. ಇದು ಯುವಕರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು..
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಕಥೆಯು ಆ ಕಾಲದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಪ್ಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ್ದಾಗಿತ್ತು.. ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ತನ್ನ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಠ್ಮಂಡುವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಪ್ಪಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಈ ವಿವಾದದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್' ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಹಾಡು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು.
ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಡುಗಳಂತೆ, 'ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್' ಹಾಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಇದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆದರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.