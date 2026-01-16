English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.. ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ನಿಂದಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.. ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ನಿಂದಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರುವ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ತಂಡವೂ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ಗೆ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /6

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಯುವತಿಯರು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 161 ರನ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಮುಂಬೈಪರ ಓಪನರ್‌ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್‌ 38, ನಿಕೊಲಸ್‌ ಕ್ಯಾರಿ 32, ಸ್ಕೈವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ 65 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.     

2 /6

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೇವಲ 18.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 162 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಹರ್ಲೀನ್‌ ಡಿಯೋಲ್‌ ಕೇವಲ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 64 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.       

3 /6

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಹರ್ಲೀನ್‌ ಡಿಯೋಲ್‌ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.     

4 /6

ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರ್ಲೀನ್‌ ಡಿಯೋಲ್‌ ಅವರನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗುವಂತೆ ಕೋಚ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ನಡುವೆಯೇ ಹರ್ಲೀನ್‌ ಡಿಯೋಲ್‌ಗ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ ಆದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು.        

5 /6

ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ 164 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ಕೋಚ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಹರ್ಲೀನ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ ಕೋಚ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.     

6 /6

ಇನ್ನು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುಪಿ 4, 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.   

Next Gallery

ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..