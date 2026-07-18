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ರಾಧೆಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹರ್ಷಿಕಾ: ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ!

Written ByKrishna N K
Published: Jul 18, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:47 PM IST

Harshika Poonacha : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹರ್ಷಿಕಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಝಲಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಜರ್ನಿಯ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಕೃಷ್ಣನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ರಾಧೆ : ವೃಂದಾವನದ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ರಾಧೆ ಕದಂಬ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಂಗೆ, ನಾನೂ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲಿನ ಒದೆತ ಆದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಕೊಳಲ ನಾದ ಕೇಳಿಸಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಂದ ಬರೋ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಪೂಣಚ್ಚ ಫೋಟೋಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

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ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುರ ನೆನಪು : ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಹರ್ಷಿಕಾ, ಈ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಮಗುವಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ತಾನು ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಸೊಗಸಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್‌.. ಅಂತ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಸ್ನೇಹದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ  : ಹರ್ಷಿಕಾ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ನೇಹವು ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕೊಡಗಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜೋಡಿಯಾದ ಇವರು ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2023 ರಂದು ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಕೊಡವ' ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

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ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೊದಲ 'ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ' : ಮದುವೆಯಾದ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಈ ದಂಪತಿಯ ಬಾಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ (ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ) ಹರ್ಷಿಕಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿಗೆ 'ತ್ರಿದೇವಿ' ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು, ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ : ಸದ್ಯ ಹರ್ಷಿಕಾ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಿಕಾ ಅವರ ಈ 'ರಾಧೆ' ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಮನಸಾರೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGS:
Harshika Poonacha
Harshika Poonacha photoshoot
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