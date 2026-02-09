English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup; ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಿಂದಲೇ ಬಂತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯುಎಸ್‌ಎ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.   

ಭಾರತದ ಯುವ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ರಾಣಾ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ, ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿರಾಜ್‌ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ (The Board of Control for Cricket in India)ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (COE)ಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ.   

ಯುಎಸ್‌ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.    

