ಶಿವನೇ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೋ': ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್

Divyanka Sirohi Death: ಹರಿಯಾಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ಸಿರೋಹಿ ಈಗ ಕೇವಲ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾಂಕ ಸಿರೋಹಿ ಹರಿಯಾಣ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಸೂಮ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಡಿ, ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಸೈನಿ ರೋಹ್ಟಕಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಸಂಗೀತದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು 

ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ,  ಆಗಲೇ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.    

ಈಗ ಅವರ ನಿಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯಾಂಕ ಅವರನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜೂನ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾಂಕ ಸಿರೋಹಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೆರೂನ್ ಪೇಟ ಧರಿಸಿ ಶಿವನೇ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು' ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದೆಯ ಆಗಲಿಕೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Divyanka Sirohi death Haryanvi actress heart attack Divyanka Sirohi Instagram post viral Haryanvi singer Divyanka Sirohi age Divyanka Sirohi Shiva post Young actress death 2026 Haryanvi music video star death ದಿವ್ಯಾಂಕ ಸಿರೋಹಿ

