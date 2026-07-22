Hashmatullah Shahidi: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2027ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ತಂಡಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ (Hashmatullah Shahidi) ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು.
ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ ಅವರು 2022 ರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2023ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 14 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
55 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಶಾಹಿದಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ನನ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.