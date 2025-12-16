English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ರಾಕ್ಷಸರ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಭಾರತದ ಭಯಾನಕ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲ.

Haunted Forts of India: ಭಾರತವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ನೆಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಕೋಟೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 
 
Haunted Forts of India: ಭಾರತವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ನೆಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಕೋಟೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೋಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲೌಕಿಕ ಕಥೆಗಳು, ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ಹಾಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕೋಟೆಗಳು.  

16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಭಂಗರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ ಕೋಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  

1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ ಇದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟೆ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ಓಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಜೋಧ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆ ತನ್ನ ಭವ್ಯತೆಗೆಷ್ಟೇ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಶಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.  

ರಣಥಂಬೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗಿನ ಈ ಕೋಟೆ ಯುದ್ಧಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಘಲ್ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ರಾಜ ಹಮೀರ್ ದೇವ್ ಶರಣಾಗದೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಆತ್ಮಗಳು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ.  

1732ರಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ಬಾಜಿರಾವ್ I ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶನಿವಾರವಾಡ ಕೋಟೆ ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ.  

