ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

lucky tooth in Astrology : ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ.. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯೇ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಇದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನಗಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಎಲ್ಲಿ ನಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ನಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗುವನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಬಹುಷಃ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರಬಹುದು..
ಹೌದು.. ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವುದು ದೋಷವಲ್ಲ.. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಇದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಚಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ : ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ಪೋಷಕರ ಮನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಗಂಡನ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ವಾಗ್ಮಿತೆ : ಇವರ ವಾಗ್ಮಿತೆಯು ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜನ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇತರರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ : ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ.. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮುದ್ರಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಗಳಿಲ್ಲ.. Zee Kannada news ಇದನ್ನು ಖಚಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)