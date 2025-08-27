English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!

BP Diabetes Control Tips: ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿ‌ಪಿ), ಡಯಾಬಿಟಿಸ್/ ಶುಗರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಒಕ್ಕರಿಸಿದರೆ ಜೀವ ಇರುವ ತನಕ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. 
1 /6

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಗಳೆಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ. ಶುಗರ್, ಬಿ‌ಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಐದು ಚಮತ್ಕಾರಿ ಆಹಾರಗಳೆಂದರೆ... 

2 /6

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಎರಡೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 

3 /6

ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಬಿ‌ಪಿ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.   

4 /6

ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುವುಯರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

5 /6

ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 

6 /6

ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ, ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಮೂಥಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Diabetes Diet BP Diet Blood Pressure BP Control Tips Sugar Control Tips Foods For BP Sugar Health Tips

