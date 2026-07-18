Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ HD ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ರು.. ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ HD ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ರು.. ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ

Written ByBhimappa
Published: Jul 18, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:14 PM IST
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಇಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.  

Chennamma, Ganapati festival: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಇಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.  
 

1/6

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್​​ ಏರುಪೇರು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

2/6

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊರ ಹೋದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.  

3/6

ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.   

4/6

ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.   

5/6

ಆದರೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.   

6/6

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 72 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳತೀರದು.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದೇಶದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಓದಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದ ಧೀಮಂತೆ
HD Devegowda wife1 hr ago
2
Two brothers1 hr ago
3
HD Deve Gowda1 hr ago
4
karnataka news live2 hrs ago
5
Emergency Cabinet meeting2 hrs ago