/ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ HD ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ರು.. ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ

Chennamma, Ganapati festival: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಇಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರುಪೇರು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊರ ಹೋದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 72 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳತೀರದು.