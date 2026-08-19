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ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಪವರ್‌ ಫುಲ್ ಹಣ್ಣು.. ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಕು ಶುಗರ್‌, ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 19, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:03 PM IST

fruits that prevent heart attacks: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಣ್ಣು ಒಂದಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

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ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು

ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಅತ್ತಿ ಮರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ.  

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ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು

ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯ ಲಾಭ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.   

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ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು

ಅತ್ತಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳು, ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪೈಲ್ಸ್, ಚರ್ಮ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.   

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ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು

ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭಕರ. ಅತ್ತಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಕಷಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.   

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ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು

ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಟಿಬಿಯಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ಕಷಾಯವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 2 ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.    

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ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದರೂ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.  

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ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.   

TAGS:
Heart attack controlling fruits
fig prevent heart disease
cluster fig fruit
cluster fig fruit health benefits

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