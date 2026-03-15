ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Heart attack risk foods : ಮಾನವನ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ ಮೆದುಳು, ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ.. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರು 5 ಆಪಾಯಕಾರಿ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು..? 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (AHA) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ತನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ತಿಂಡಿಗಳು : ನೀವು ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಅವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿಷ! ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. 2026 ರ FAU ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವು 47% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಯುರೆಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು.. ಸೋಡಾಗಳು, ಏನರ್ಜಿ ಡ್ರೀಂಕ್ಸ್ : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿರಿಯಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಸೈನ್ಸ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2025 ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಡಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಧಮನಿಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ (CHD) ಅಪಾಯವು 20% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಸಮೋಸಾ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್: ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ತಿನಿಸುಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬಜ್ಜಿ, ಪೂರಿಗಳು, ವಡೆಗಳು, ಮೈಸೂರು ಬೋಂಡಾಗಳು, ಪಕೋಡಾಗಳು, ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡಾಗಳು... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾರಕ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ... ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ... ಅದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ... ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳು: ಬೇಕನ್, ಸಾಸೇಜ್ಗಳು: ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ! ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ (ACC) 2025 ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಕನ್ ಮತ್ತು ಸಾಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಯ (CVD) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ACC.org ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಬೇಕನ್ ಮತ್ತು ಸಾಸೇಜ್ಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಟನ್ (ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ): ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಮಟನ್ ಕರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳು ಜೋಳ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಟನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಟನ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ತಿಂದಾಗ ಇದು LDL ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.