English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ! ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಸರ್ಕಾರ?

School holiday in Telangana due to rain: ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

 
1 /5

ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

2 /5

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಇಡೀ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ.  

3 /5

ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಂದರಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.  

4 /5

ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿರ್ಮಲ್ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿನವ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

5 /5

ಜಂಟಿ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಣಸ್‌ವಾಡ-ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವಕೀಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದ ಮೊಸ್ರಾವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

School Holiday School holiday tomorrow School holiday due to rain

Next Gallery

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ , ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ತಿಂಗಳು