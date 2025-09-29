"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..

Hebha Patel: ನಟಿ ಹೆಬ್ಬಾ ಪಾಟೇಲ್ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Hebha Patel: ಹೆಬ್ಬಾ ಪಟೇಲ್.. ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುಮಾರಿ 21F ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ದಿಟ್ಟ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಹೆಬ್ಬಾ ಪಟೇಲ್ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 'ಒಡೆಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಒಡೆಲಾ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾ ಪಟೇಲ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹೆಬ್ಬಾ ಪಟೇಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, "ಹೇ, ಹೇ, ನೀವು ಎಂತಹ ಮೂರ್ಖರು. ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬೇರೆಯವರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ವೃದ್ಧರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧನ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೆಬ್ಬಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.