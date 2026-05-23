ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ದಾಖಲೆನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 23, 2026, 01:09 PM IST|Updated: May 23, 2026, 01:09 PM IST
2026ರ IPLನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 55 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. 

ಸದ್ಯ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ ಅವರು 600+ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಫೋರ್, 5 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 51 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.   

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಂದು ಕ್ಲಾಸೆನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 579 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸೆನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ 256 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೋತಿದೆ.   

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 255 ಪ್ಲಸ್ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ 250 ಪ್ಲಸ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.   

