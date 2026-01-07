English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!

ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!

Home remedies for White hair: ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬಳಸದೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆನ್ನಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಹೆನ್ನಾ ಬಳಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
1 /6

ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ʼಹೆನ್ನಾʼದಿಂದಲೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೆನ್ನಾ ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

2 /6

ಹೆನ್ನಾ ಎಂದರೆ ಮೆಹಂದಿಯು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆಗೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3 /6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ಚತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್‌ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಿ..

4 /6

ಹೆನ್ನಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿಟ್ಟ ಮರುದಿನ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

5 /6

ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಹೆನ್ನಾ ಹೇರ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಧಾರಣ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ

6 /6

ಹೆನ್ನಾ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

White Hair Remedy Gray Hair Remedies Home Remedies Hair care Get Natural black hair color

Next Gallery

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..