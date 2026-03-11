ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
White Hair Remedies: ಬೂದು/ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮೆಹಂದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದು. ಆದರೆ, ಮೆಹಂದಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಮನೆಮದ್ದು ಮೆಹಂದಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧದ ಮೆಹಂದಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ವಿಷಕಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಅರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್‌ ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಮೆಹಂದಿ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡೈ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹೆನ್ನಾ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆ 1 ಚಮಚ 

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ  ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಹೆನ್ನಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

ಹೆನ್ನಾ ಕಾಫಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ 1 ಚಮಚ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆಮ್ಲಾ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ. ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಹಾಗೂ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡೈ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.   ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

