ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!

ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಒತ್ತಡ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಓಂಕಾಳು (ಅಜವೈನ್) ಜಗಿಯುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ. ಅದರಂತೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರಟಾದ ಭಾವನೆ, ಎದೆಯುರಿಯಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನ ಜವುಗನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು. ಇದು ಆಸಿಡ್ನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಆಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರವೇ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಂತಹ ಫೈಬರ್ ಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.