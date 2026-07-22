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Cockroach: ಮನೆ ತುಂಬಿರೋ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:01 PM IST

Home Remedies: ಜಿರಳೆಗಳು ಕೊಳಕು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 

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Cockroaches From Home: ಯಾರದ್ದೇ ಮನೆಯಾಗಲಿ, ಒಂದಾದರೂ ಜಿರಳೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಯೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿರಳೆಗಳು ಕೋಣೆಯಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮಾತು.  

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ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.   

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ಇನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಕೊಳಕು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

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ವಿನೆಗರ್‌ ಸಿಂಪಡಿಸಿ: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ವಿನೆಗರ್‌ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್‌ ವಿನೆಗರ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಿ.   

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ಇನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೋಸಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಸಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್‌ ಪೌಡರ್‌ ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು

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ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೋರಿಕ್‌ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.  

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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