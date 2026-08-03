/Mosquito Prevention: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್;‌ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌

Mosquito Prevention: ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವು ಡೆಂಗ್ಯೂ , ಮಲೇರಿಯಾ, ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ, ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ನೈಲ್ ವೈರಸ್ನಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
Mosquitoes: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಮಳೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹವಾಮಾನಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯವಾದರೂ, ಕೆಲವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ (Mosquitoes) ಕಾಟವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಮಾಣ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವು ಡೆಂಗ್ಯೂ , ಮಲೇರಿಯಾ, ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ, ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ನೈಲ್ ವೈರಸ್ನಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪರದೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕೂಲರ್ಗಳು, ಬಕೆಟ್ಗಳು, ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು? ಇನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ದೇಹ ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವು, ಕಣ್ಣು ನೋವು, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)