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Chanakya Niti: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರ! ಏನದು?

Written ByPrajwal B
Published: Jul 11, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:37 PM IST

Marriage Tips: ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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Chanakya Niti: ಮದುವೆ (Marriage) ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.   

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ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಅವರ ನೋಟ, ಹಣ ಅಥವಾ ನೋಟದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಡಿ: ಸುಂದರವಾದ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಮುಖ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

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ಕೋಪಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ: ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪವು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ.  

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ದುರಾಸೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ: ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹಣ ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಕ್ಕಾ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಗೌರವ ಮುಖ್ಯ: ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತರರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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