ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

White Hair Remedies: ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ಯಾ ಹಾಗಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸ್ತೀರಾ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಾಹುದಾದ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು, ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಪುಡಿ, ಇಂಡಿಗೋ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.
ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.