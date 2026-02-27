English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

White Hair Remedies: ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ಯಾ ಹಾಗಂತ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 
1 /6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸ್ತೀರಾ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಾಹುದಾದ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

2 /6

ಹೌದು, ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 

3 /6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಪುಡಿ,  ಇಂಡಿಗೋ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.    

4 /6

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.

5 /6

ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.   

6 /6

ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

