ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇರಲ್ಲ!

Best White Hair Treatment at Home: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೀವೂ ಸಹ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಗರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 
 
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ರುಬ್ಬಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 4:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು, ಅಲೋವೆರಾ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. 

ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಟವಾಳದ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸೀಗೆಪುಡಿಯಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮಾಯವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂತಿಯುತ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು. ,  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

