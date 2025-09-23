English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು! ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ

Gadag gold Mine: ರಾಜ್ಯದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಕ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ. 
 
Gadag gold Mine: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಪ್ಪಲಿನ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡವು ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಅಡಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಚಿನ್ನದ ಖನಿಜವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.   

ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸದ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.   

ಊರಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ.  

ಚಿನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಮ್ರಾ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅದಿರು ಸೇರಿ ಪಂಚ ಖನಿಜಗಳು ಅಡಗಿದೆ.   

ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಡಲ ಹೊಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ.   

ಇಂದಿಗೂ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಕಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 

