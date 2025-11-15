ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ..! ಲಾಭವಲ್ಲ, ಬಿಡಿಗಾಸು ಉಳಿತಾಯವಿರಲ್ಲ

Hidden Truth Behind 1 Gram Gold: 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂಬಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯ ಬಹಳವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
Hidden Truth Behind 1 Gram Gold: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ "1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವೆಂದು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವಸ್ತು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ. ಇದು ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಕಲಿ ಆಭರಣ. ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಪದರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಚಿನ್ನದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹11,000. ಆದರೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ₹300-₹500 ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವೆಂದು ನಂಬಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಮರುಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ “ಇದಕ್ಕೆ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಉತ್ತಮ. ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುವ ಕಾರಣ ಬಹಳವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಭೀತಿಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದರ ಸವೆದು ಹೋಗಿ ಕಳಪೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, “1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಿದೆ. ಒಳಗೆ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.