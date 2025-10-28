English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ

Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
 
1 /9

Women Alcohol Consumption: ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಳೆಯ ಮಾತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..  

2 /9

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶೇ. 53 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.  (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: AI ರಚನೆ)  

3 /9

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಶೇ. 16.2 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: AI ರಚನೆ)  

4 /9

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. NFHS-5 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇ. 7.3 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: AI ರಚನೆ)

5 /9

ತೆಲಂಗಾಣವು ಮದ್ಯ ಆದಾಯದಿಂದ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.7 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: AI ರಚನೆ)  

6 /9

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: AI ರಚನೆ)  

7 /9

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: AI ರಚನೆ)  

8 /9

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲೂ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. NFHS-5 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. 4.9 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: AI ರಚನೆ)  

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ: AI ರಚನೆ)  

