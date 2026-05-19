Highest petrol price countries list: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮೇ 15) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 200 ರೂ. ಮೀರಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಘಾತಕಾರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುಮಾರು 212.85 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಲು 217.05 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾರ್ವೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂ.220.28ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.
3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 223.58 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ರೂ.231 ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದೇಶವಾದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ 236.78 ರೂ.