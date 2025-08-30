ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ : ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ 11,250 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ! ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅನುಮೋದನೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮುಂದಿಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 7500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
58 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ EPS-95 ಸದಸ್ಯರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕೂಡಾ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ AICPI ದರಗಳ ನಂತರ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7,500 ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲಿನ 50 ಪ್ರತಿಶತ DA ದರವು ಅದನ್ನು 3,750 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 11,250ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಮೂಲಗಳು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.