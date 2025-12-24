ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗಿ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Hindi to Kannada remake serials : ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರೀಮೆಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸು ಗೆದ್ದಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾ..?
'ಪುನರ್ ವಿವಾಹ' ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಪುನರ್ ವಿವಾಹ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನ ಮನ ರಂಜಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಿಯ 'ಪುನರ್ವಿವಾಹ್' ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ರೀಮೆಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಕಾಶ ದೀಪ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶ ದೀಪ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು..ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಿಂದಿಯ ದಿ"ಯಾ ಅವ್ರ್ ಬಾತಿ ಹಂ" ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಖ್ಯ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಮೃತ ಗೌಡ, ನಂದಿನಿ, ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.
'ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮದುವೆ' ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಧಾರವಾಹಿಯಾಗಿದೆ..ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಧಾರವಾಹಿ ಹಿಂದಿಯ 'ಬಾಲಿಕ ವಧು' ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ.. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನಡದ ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮದುವೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟರಾದ ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್, ರಂಜಿನಿ ರಾಘವನ್, ರಕ್ಷ ಗೌಡ, ನಮೃತ ಗೌಡ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯ 'ಸಾತ್ ನಿಧಾನ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂಬ ಧಾರವಾಹಿಯ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ..ಈ ಧಾರವಾಹಿಗೆ ಸಖತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಹೇಮಾ ಚೌಧರಿ, ರಜನಿ, ಸೂರ್ಯ ತೇಜಾ, ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ, ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಜನಮನ ರಂಜಿಸಿತ್ತು.
ಸೀತಾ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿತ್ತು.. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.. ಸೀತಾರಾಮ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಜನರ ಫೆವರೇಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ 'ಮಜಿ ತುಜಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್' ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಟ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ರಿತು ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿನಯಿ ಜನರ ಮನಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.