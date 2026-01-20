ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳೆಷ್ಟು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

bangladesh hindu population: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದ ದೇಶ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ, ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎಂಬ ಹೊಸ ದೇಶವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗಿನಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
೧೯೭೧ ರಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ೧೯೭೧ ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವು ಶೇಕಡಾ ೨೨ ರಷ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ, ೧೯೦೧ ರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ ೩೩ ರಷ್ಟಿತ್ತು. ೧೯೭೧ ರ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಲಸೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ೧೯೭೪ ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೩.೫ ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ೧೯೯೧ ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೧೦.೫ ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ೨೦೧೧ ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. ೮.೫ ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರು. ೨೦೨೨ ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. ೭.೯೫ ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಲಸೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್, ಸಿಲ್ಹೆಟ್, ಠಾಕೂರ್ಗಾಂವ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.