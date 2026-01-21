English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇಬಾರದು! ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು

Relationship tips : ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಲ್ಲ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪಿದರೂ ಈ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಅನೇಕ ಹಾನಿಗಳನ್ನುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.. ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ..

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು. ಕೂಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾತು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ... ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ... ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಆ ದಿನ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಾರದು... ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

