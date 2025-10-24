ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ರಜೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಭಾನುವಾರದಂದು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು? ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರವನ್ನು "ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಡೇ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರು ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಂತೆ ಈ ದಿನದಂದು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಭಾನುವಾರದಂದು ನಿಗದಿತ ರಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಶಿವನ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಜುಮ್ಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ವಾರದ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಭಾನುವಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು.