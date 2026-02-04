ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ: 6 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಣವೋ ಹಣ

Gajakesari Rajyoga: ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Gajakesari Rajyoga: ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026ರಂದು ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದರೂ, 6 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹರುಷದ ಹೊನಲು, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಅಪಾರ ಧನಾಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ತಲೆದೂರಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮಾಯವಾಗಲಿದ್ದು ಐಶಾರಾಮಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಿರಿ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.