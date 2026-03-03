EPFO ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ!

EPFO Provident Fund interest rate: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 2025-26ಕ್ಕೆ 8.25% ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೌಕರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 5 ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ (CBT) 239 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.25%ನಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ʼಐದುʼ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವು 8.25% ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇತರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ಎಫ್ಡಿ ಅಥವಾ ಪಿಪಿಎಫ್ನಂತಹ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ 8.25% ದರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವು ಈಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 1.33 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 'ಕ್ಷಮಾದಾನ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಸಹ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈಗ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ 2020' ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್, ಇಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಳ SOP ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊಸ, ಸರಳೀಕೃತ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್' (SOP) ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್, ಪಾರದರ್ಶಕ, ಅನುಸರಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಾಗದರಹಿತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.