Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!..

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!..

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 11, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:42 PM IST

Holiday declared for schools: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಗಳು ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಶಾಲಾ ರಜೆ1/6

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಶಾಲಾ ರಜೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.  

2/6

ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಿಯಮಿತ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಜೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ರಜೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.    

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ 20263/6

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ 2026

ರಜೆಯ ನಂತರ ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. 

ನೀವು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?4/6

ನೀವು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ದೇವರುಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದಂದು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ5/6

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವುದು ಈ ದಿನದಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.    

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ರಿಲೀಫ್6/6

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ರಿಲೀಫ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರ ರಜಾದಿನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.  

TAGS:
school holiday declared
Gujarat School Holiday
today school holiday
September 17 School Holiday
Vishwakarma Puja 2026
Vishwakarma Jayanti 2026
Gujarat Schools Holiday
holiday declared for schools
Colleges
and government offices on September 17
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ರಿಲೀಫ್

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಏಕೆ.. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌
2
3
4
5