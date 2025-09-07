ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 17ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ! ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಕಚೇರಿ, ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಲ

Karnataka School Holoiday: ಈ ಲೇಖನವು 2025 ರ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
` ಈ ಲೇಖನವು 2025 ರ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಠಾತ್ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಲಾ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯೋಜಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2025 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಇದುವರೆಗೆ ರಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳ ನಂತರದಿಂದ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲಾ ರಜೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಮಹಾನವಮಿ, ಆಯುಧಪೂಜೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ/ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಹುತ್ರಿ ಹಬ್ಬ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದಿನ. ಇದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಪೂಜೆ-ಹವನಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಇದ್ದು, ಈ ದಿನದಂದು ಸಹ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.