ಹೊಲದ ಬದಿ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ದಟ್ಟ-ಉದ್ದ ಕೂದಲು!

Home made hair mask : ಕೂದಲು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಗಂಡಸರ ತಲೆಯೂ ಬೋಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜನ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕೆಲ ಮದ್ದುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್
ಹೌದು.. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಅಲೋವೆರಾ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ... ನಿಮಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ... ಒಂದು ಕಪ್ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, 2 ಟೀ ಚಮಚ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್, 2 ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
ನಿಮಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, 5 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, 3 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು 2 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸಲು, 2 ಚಮಚ ಜ್ವಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನರ್ ನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, 1 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, 1 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, 1 ಕಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.