ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ

Lizard natural repellent : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳೂ ಸಹ ಬರಬಹದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವು ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲ್ಲಿಗಳಿವೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ನೋಣಗಳ ಕಾಟದಂತೆ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ಯಾಡ್, ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಿದೆ.. ಒಂದು ರೂ. ಸಹ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ..
ಹೌದು.. ಹಲ್ಲಿಗಳು ನವಿಲು ಗರಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ನವಿಲು ಗರಿ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಅವುಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ, ಭಯಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೂ ಸಹ ಇದೆ, ಗರಿಗಳು ನೋಡಲು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆದರುತ್ತವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಭಯಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಕಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನವಿಲು ಗರಿಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.. ಮೂಲೆಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪಾಟುಗಳ ಬಳಿ ಹಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ. ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಾವುಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿವಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಅಡುಗೆಮನೆ, ಕಪಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.