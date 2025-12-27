ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ದಣಿವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ!

ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳು ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್- ಬಿ6, ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಪೋಲೆಟ್ ಅಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಎಳ್ಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ವಿಟಮಿನ್- ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಧಾನ್ಯ. ಗೋಧಿಗಿಂತಲೂ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದೆ, ಗಂಜಿ, ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪೋಲೆಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ- 12 ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ನವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಲಕ್ ರಸ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲ, ಖರ್ಜೂರು, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಬಹುದು.