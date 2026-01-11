ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..! ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿ

Home Remedies for Kidney Stones : ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನೀರು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ: ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ನೀರು: ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜಗಳು, ಲೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಾಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ : ತೀವ್ರವಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.