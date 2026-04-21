  • ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಲ್ಲ 4 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಲ್ಲ 4 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಸಾಕು. ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ, ಅಗಸೆಬೀಜ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಕಲೋಂಜಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.  

ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ಜೊತೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ತೊಳೆದು ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲೋಂಜಿ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಬುಡದಿಂದ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘು ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

White Hair Remedies homemade hair mask Coconut oil benefits Gray Hair Remedies White hair home remedies ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

